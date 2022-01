Comme chaque année, le prix des timbres-poste augmente. Voici pourquoi.

Chez bpost comme dans d’autres secteurs, le 1er janvier est bien souvent la date à laquelle on met ses tarifs à jour. Et il n’y a pas de miracle, les prix partent à la hausse pour cette nouvelle année. Une habitude pour ceux qui achètent des timbres-poste, mais certainement pas un plaisir. "À partir du 1er janvier 2022, bpost adaptera les tarifs de ses timbres-poste. Le timbre-poste Non Prior, acheté à la pièce, passe de 1,10 € à 1,19 €. Le timbre-poste Prior voit son prix unitaire passer de 1,60 € à 1,89 €", annonce bpost.