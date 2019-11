Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné vendredi dix-huit personnes pour trafic et/ou possession de drogue au festival Tomorrowland.

Des peines de prison allant de 12 mois avec sursis jusqu'à 30 mois ont été prononcées, ainsi que des amendes allant de 8.000 euros avec sursis à 16.000 euros. Les dix-huit prévenus ont comparu le mois dernier. Ils étaient de nationalité britannique, néerlandaise, allemande, espagnole, australienne et italienne, tous âgés entre 18 et 46 ans.

Au total, sur les 18 personnes, quatre étaient présentes et deux étaient représentées par leur avocat. Elles ont été condamnés avec sursis. Les douze qui n'étaient pas présentes au tribunal ont été condamnées à des peines de réclusion et à des amendes. Deux autres sessions suivront les 15 novembre et 13 décembre prochains.