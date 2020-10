Le petit bonhomme très courageux est sorti du coma artificiel. Il est hospitalisé à l'UZ Brussels.

Son papa a donné de ses nouvelles ce mardi via Facebook.

"Kaïs est sorti du coma artificiel ! On est heureux de partager cette image positive, du petit Kaïs tout juste réveillé, dégustant sa première tartine au chocolat. Ses valeurs et ses fonctions vitales sont toujours en bonne voie de guérison, et ce depuis samedi passé.", a-t-il écrit sur le réseau social.

Ce vendredi, son papa nous confiait déjà que l'état de santé de Kaïs se stabilisait.