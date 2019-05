"L’enseignement néerlandophone est victime de son succès à Bruxelles." Le constat est posé par Karl Vanlouwe. La tête de liste N-VA pour le parlement flamand le 26 mai précise d’emblée : pas question pour lui d’exclure les francophones des écoles flamandes de la capitale. "Mais force est de constater que le niveau important d’allophones dans l’enseignement flamand fait baisser le niveau. Niveau qui reste toutefois supérieur à celui de l’enseignement francophone", ajoute le député bruxellois.

"Dans les années 60, il n’y avait pas assez d’élèves dans les écoles néerlandophones de Bruxelles et à partir des années 90, la tendance a commencé à s’inverser pour en arriver à saturation aujourd’hui. À tel point que de nombreuses familles néerlandophones ne trouvent même plus de places dans ces écoles alors qu’elles sont occupées par un nombre important de francophones ! Dans certaines écoles, moins de 20 % des élèves parlent le néerlandais ! Sur 25 % de Bruxellois qui fréquentent les écoles flamandes, la moitié de ces élèves ne parlent pas le flamand à la maison ! On ne dit pas qu’il faut tous les exclure des écoles flamandes. Pas du tout ! Notre enseignement est inclusif, mais il est temps que la Communauté française prenne aussi ses responsabilités", s’exclame le nationaliste flamand.

(...)