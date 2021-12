Son opération au cœur a été reportée à 2022, faute de place à l’hôpital à cause du Covid.

Kevin Rottiers souffre d’une maladie coronarienne. C’est l’une des maladies cardiovasculaires les plus fréquentes qui se caractérise par un rétrécissement ou une obstruction des artères coronaires, de sorte que des parties du cœur ne reçoivent plus de sang ou pas assez. Et cela peut entraîner une angine de poitrine, un infarctus du myocarde, voire un arrêt cardio-circulatoire. C’est ce qui est arrivé à ce Bruxellois en septembre 2019.

"Suite à cela, on a trouvé ce qui était à l’origine de mon problème au cœur. J’ai donc subi de nombreuses interventions et j’ai dû attendre de me faire opérer lors du premier confinement à cause du manque de place dans les hôpitaux. C’était une situation très stressante pour moi, je me demandais si je pouvais vraiment attendre".