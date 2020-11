Le stress n’est vraiment pas bon pour lui. Et, à ce titre, la nouvelle apprise fin octobre n’est vraiment pas bonne, non plus.

Le 28 octobre, le Bruxellois Kevin Rottiers, 30 ans, devait subir, dans un hôpital de la région, une opération du cœur. Depuis 3 ans, l’homme, ex-employé à la Stib, est aux abois : "J’ai une maladie coronarienne. Une artère ne pompe pas assez. Depuis 2017, j’ai subi 2 arrêts et 27 crises cardiaques. La dernière remonte au 20 septembre. On a dû me descendre d’un train et faire venir une ambulance."