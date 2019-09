Plusieurs se sont vu imposer de “racheter” leur séjour pour pouvoir rester.





C’est notamment la mésaventure vécue par ces Belges à Tenerife. “Ce matin, nous avons reçu un coup de téléphone de la réception dans la chambre nous demandant de descendre”, raconte cet habitant de Maaseik, qui réside depuis vendredi aux îles Canaries avec un ami et sa mère. Leurs vacances, ils les ont réservées avec Neckermann Reizen, une filiale de Thomas Cook. “On nous a signifié qu'il était immédiatement mis fin à notre séjour. Nous étions priés de quitter les lieux ou de payer sur le champ, 1 000 € pour avoir le droit de rester.”





Les Limbourgeois n’avaient pas l’intention de se laisser faire. “Nous avons déjà payé à Neckermann mille euros par personne pour ce voyage à forfait jusqu’au vendredi. Nous sommes donc couverts par le fonds de Garantie. Quitter l’hôtel est hors de question. Où irions-nous ? Notre vol retour est programmé pour vendredi. C’est probablement une menace de la part de l’hôtel, mais ça gâche le plaisir de nos vacances.”





Kevin et ses compagnons de voyage n’ont reçu aucune information de Neckermann. Le guide, qui a été très utile à leur arrivée, n’a plus été en mesure de voir Kevin, Patrick et Lisette. “Le service client de Neckermann est également resté inaccessible pendant une longue période. Finalement, nous avons été contactés par téléphone : très désagréable ! On nous a conseillé de payer en nous disant qu’on pourrait se faire rembourser par la suite.”





Test-Achats et Thomas Cook conseillent vivement aux Belges de ne pas payer les propriétaires d’hôtel en colère et conseillent de les contacter immédiatement si cette question se présentait. “C’est totalement illégal”, déclare Koen van den Bosch, PDG de l’Association des agences de voyages flamandes (VVR). Ils peuvent également porter plainte auprès des autorités locales.”

Pour les touristes actuellement en vacances via Thomas Cook, tout ne se passe pas toujours pour le mieux. Au-delà de l’incertitude qui plane sur leurs vacances, ils doivent aussi parfois faire face à celle des hôteliers qui n’hésitent pas à s’adresser aux vacanciers pour leur demander de payer… pour rester.