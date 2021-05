Les médicaments sont-ils trop chers en Belgique ? Le constat a en tout cas été posé par Test-Achats qui, dans un dossier réalisé en mars, juge que les prix demandés par les entreprises pharmaceutiques pour leurs médicaments ne sont pas soutenables pour notre système de soins de santé. Un modèle alternatif est défendu par le PTB, qui a déposé une proposition de loi le 21 avril visant à instaurer chez nous le modèle Kiwi, utilisé en Nouvelle-Zélande.

La Cour des comptes, qui a analysé la proposition, a rendu un avis très favorable. " Les sources consultées indiquent que l’impact du processus de remboursement basé sur le modèle utilisé en Nouvelle-Zélande pourrait être positif, en luttant contre d’éventuels conflits d’intérêts, en diminuant le coût du remboursement des spécialités pharmaceutiques pour l’assurance soins de santé et indemnités ainsi que pour les patients, tout en apportant des bénéfices pour la santé publique via le remboursement de spécialités ayant démontré la meilleure plus-value thérapeutique ", écrit la Cour des comptes. Selon elle, le modèle Kiwi répond à plus de la moitié des recommandations qu’elle a elle-même formulées en 2013 après un audit de la politique pharmaceutique belge. Dans le même rapport, l’institution ajoute encore que " le modèle pourrait dès lors être plus efficient pour la santé publique que l’actuel" tout en estimant "qu’il nécessite des études supplémentaires pour estimer plus précisément ses impacts ".