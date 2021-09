© Montage (Shutterstock et belga)

Posez la question autour de vous et vous obtiendrez souvent la même réponse : il n’est rien de plus désagréable que d’être extirpé, à 3 heures du matin, d’un sommeil profond par le bruit pétaradant d’une moto en surrégime, d’un pot d’échappement trafiqué ou encore du moteur survitaminé d’une puissante voiture passant à tombeau ouvert dans votre rue. Chaque année, des dizaines de milliers de Belges sont confrontés au bruit intempestif du transport routier.

Par le passé, la Wallonie a réalisé une carte du bruit et a établi à 740 000 le nombre de ses citoyens qui sont concernés par le bruit le long des grands axes routiers. Soit un sur cinq, avec une explosion des cas dans les grandes villes que sont Mons, Charleroi, Namur ou Liège.

À Bruxelles, 27 % de la population serait exposée à des niveaux de bruit supérieurs à la valeur seuil contre 26 % la nuit, selon les chiffres du Plan Bruit du gouvernement bruxellois. Le bruit routier en serait la principale cause, bien avant le survol aérien. Une pollution sonore qui peut avoir un impact catastrophique sur la santé. "Le bruit routier est le facteur numéro un de stress externe, confie Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité. C’est aussi un facteur d’insécurité. Quand une voiture ou une mobylette passe bruyamment à côté de soi, on est directement mal à l’aise. D’autant plus que le bruit est souvent synonyme de vitesse excessive."