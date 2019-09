A partir de fin mars 2020, la compagnie aérienne KLM va supprimer un de ses vols quotidiens entre Bruxelles et Amsterdam.

Les passagers utiliseront le train à grande vitesse Thalys pour les voyages entre Bruxelles-Midi et Schiphol, indiquent vendredi KLM et Thalys. Actuellement, KLM opère cinq vols quotidiens aller-retour vers Schiphol. Un de ces vols, celui qui part en fin d'après-midi d'Amsterdam vers Bruxelles et repart en début de soirée, sera supprimé à partir du 29 mars 2020.

"En 2020, nous allons franchir un grand pas avec la suppression d'une liaison aérienne quotidienne pour la remplacer par un trajet en train, plus écologique. Ce faisant, nous posons les bases du système de transport durable qu'il nous faut tous ensemble construire pour le XXIe siècle", a commenté Bertrand Gosselin, CEO de Thalys. Selon Thalys, 13.000 voyageurs seront concernés dès 2020.

KLM a toujours affirmé qu'elle était en faveur du remplacement de vols courts par des alternatives ferrovaires "rapides, fiables et confortables". Cette réduction de fréquences est une première étape, souligne KLM.

Les deux villes se trouvent à une distance de 150km et les vols ne prennent parfois que 22 minutes.