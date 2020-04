“C’est maintenant qu’on voit les avantages de la 4-façades”



À Ham-sur-Heure-Nalinnes, commune verte et rurale proche de Charleroi, le confinement semble plus facile qu’ailleurs. " Nous sommes à la campagne. La grande majorité des gens ont un jardin. Ils peuvent sortir sans rencontrer personne avant 500 m. C’est maintenant qu’on voit les avantages de la maison 4 façades " , estime Yves Binon, le bourgmestre. "Il y a peu de débordements. Quelques jeunes qui se réunissent pour un foot, on doit les rappeler à l’ordre. On constate par contre des nombreuses incivilités. Les gens ont du temps alors ils travaillent dans leur jardin, maçonnent, vident le grenier. Et, comme le parc à conteneurs est fermé, ils balancent leurs sacs d’herbe ou de bricaillons au fossé. Ils détruisent notre joli cadre de vie."

(...)