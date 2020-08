Koen Geens sur l'affaire Chovanec: “Je regrette que cela n’a pas davantage attiré mon attention, mais je reçois énormément d'e-mail” Belgique05:40 Maryam Benayad © BELGA

Elle était réclamée depuis le 19 août, jour où les images de l’arrestation tragique de Jozef Chovanec en février 2018 à l’aéroport de Charleroi ont été publiées avant de faire le tour du monde. Réclamée mais aussi très attendue, cette fameuse commission parlementaire Intérieur et Justice était prévue à 10 h 15 ce mercredi. Elle a démarré avec 15 minutes de retard dans une salle comble. Face aux députés, le ministre de la justice Koen Geens (CD&V) et Pieter De Crem, ministre de l’Intérieur (CD&V) ont répondu à une série de questions – 26 au total prévues à l’agenda. Une interrogation était au centre des préoccupations : deux ans et demi après la mort de Jozef Chovanec, qui était au courant de cette affaire et quelle suite y a-t-on donné ?