L'Association Belge des Syndicats Médicaux a félicité jeudi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) pour son plaidoyer en faveur d'une vaccination par tranche d'âge et non plus en faveur d'une priorisation des groupes à risque.

"L'ABSyM défend cette stratégie depuis un certain temps déjà car la sélection des groupes à risque prend trop de temps, menace le secret médical et la vie privée des patients. Nous remercions le ministre Maron d'avoir souscrit à notre position", a commenté l'association par voie de communiqué.

Pour celle-ci, l'âge est le facteur le plus déterminant de morbidité et de mortalité pour la Covid-19. C'est une donnée qui peut être déterminée objectivement par tout le monde et ne donne pas lieu à des discussions entre les groupes de patients. En revanche, la stratégie consistant à inviter à vacciner en priorité les patients à risque présentant des comorbidités est désespérément complexe, cela prend du temps, stigmatise les patients et incite à la violation du secret médical et de la vie privée des patients, a fait valoir l'Absym, soulignant avoir défendu à plusieurs reprises cette position.

"Le ministre Maron est le premier à la rejoindre. Il ajoute à cela que les généralistes doivent pouvoir vacciner eux-mêmes leurs patients souffrant de comorbidités sévères. Nous regrettons que le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke n'abonde pas encore dans ce sens. Tout comme son collègue flamand, Wouter Beke qui continue à vouloir appliquer cette stratégie compliquée en invitant en priorité les patients présentant un risque médical supplémentaire à se rendre dans les centres de vaccination" a ajouté l'organisation représentative des médecins généralistes.

Pour elle, il ne fait "aucun doute" que cette position est conforme aux connaissances scientifiques les plus récentes. L'agence européenne de monitoring pour la pandémie de la Covid-19 et le Joint Committee (Grande-Bretagne) rejettent désormais aussi la priorisation par risque médical supplémentaire dans la phase initiale de vaccination.