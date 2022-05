Rencontre avec Alex Parisel, directeur de Partenamut.

Dans le cadre de l’accueil des réfugiés ukrainiens, quel rôle joue une mutuelle comme Partenamut ?

"Tout d’abord, nous avons envoyé du courrier à nos 300 000 membres pour leur expliquer comment ils pouvaient accueillir des réfugiés ukrainiens et comment s’organisent leurs droits d’accès aux soins de santé. Chez nous, ce sont les réseaux associatifs qui organisent la première ligne. Il faut donc les aider au niveau de l’accès aux soins. Et quand on sait que les gens qui arrivent ont des vécus traumatisants - 40 % d’entre eux sont d’ailleurs mineurs et un tiers a moins de 12 ans avec des troubles du sommeil - le besoin en matière de soins est très grand."

(...)