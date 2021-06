Effectifs et moyens sont dégagés pour faire face au terrorisme, à l’espionnage, etc...

Jürgen Conings l’a encore prouvé : nos services de sécurité ne sont pas suffisamment armés pour déceler toutes les menaces terroristes, même si, faut-il le préciser, le risque zéro n’existera évidemment jamais. Rien ne prouve non plus à ce stade que la Sûreté fut défaillante dans cette affaire. Mais la cavale du militaire lourdement armé a encore montré des lacunes dans le suivi des extrémistes de manière générale, en raison du manque de moyens disponibles. Et ce n’est pas la première fois que cette faiblesse est pointée du doigt. La commission d’enquête parlementaire sur les attentats avait également attiré l’attention sur les moyens, trop peu nombreux, dont disposent nos services de sécurité. Ce sera bientôt chose faite pour la Sûreté de l’État. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Justice ce jeudi.

Vincent Van Quickenborne et Jaak Raes, administrateur général de la Sûreté, ont présenté leur plan d’investissement pour l’avenir de ce service essentiel à la sécurité du pays. De 583 membres du personnel, la Sûreté de l’État va passer à 1000 collaborateurs dans les trois prochaines années.