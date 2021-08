Le monde entier a les yeux rivés sur la situation en Afghanistan, et de nombreux observateurs s’inquiètent des conséquences que ce conflit pourrait avoir sur l’équilibre géopolitique international.

Ce lundi, le président de la N-VA Bart De Wever s’est positionné par rapport à cet épineux conflit en affirmant, selon lui, que l’arrivée au pouvoir des talibans ne sera pas sans conséquence en Belgique. "La prise du pouvoir par un groupe terroriste en Afghanistan a également un impact ici. Les talibans encouragent l’extrémisme religieux et violent et le commerce d’armes et de drogues. Une analyse des menaces est nécessaire. Le gouvernement fédéral doit prendre des mesures urgentes", a-t-il partagé sur les réseaux sociaux.