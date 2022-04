L'Afsca a rappelé lundi auprès des consommateurs plusieurs produits chocolatés de la marque Ferrero en raison de la présence de la bactérie salmonelle. Les produits en question ont été fabriqués dans l'usine Ferrero d'Arlon.

Plusieurs pays ont été touchés en Europe. Le premier à donner l'alerte était l'Irlande, selon le porte-parole de l'Afsca, Jean-Sébastien Walhin.

"Nous sommes en contact avec l'entreprise Ferrero et nous allons tenir une réunion en fin de matinée", a affirmé M. Walhin.

"Nous avons également des contacts avec les autres autorités sanitaires européennes au sein du RASFF, un système d'alerte qui signale les problèmes relatifs aux produits agroalimentaires dans l'Union européenne", a-t-il expliqué.

La source de la contamination n'a pas encore été définie, selon l'Afsca. "Une enquête est en cours. Nous avons pris des échantillons sur les aliments", a indiqué M. Walhin.

Il a également ajouté que l'entreprise n'avait jamais eu de problèmes sanitaires lors des précédents contrôles.

Les produits concernés sont les Kinder Surprise Maxi, des Schoko Bons et des Kinder Mini Eggs.

La Salmonelle est une bactérie qui peut causer la salmonellose, une infection courante qui peut se traduire par de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée dans les 6 à 72 heures suivant la consommation de l'aliment infecté. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des symptômes.

Les consommateurs qui ont des questions peuvent contacter le point de contact de l'Afsca via le formulaire en ligne ou au numéro gratuit 0800/13.550.

Les cas d'infections se multiplient en Europe

Soixante-trois personnes, de jeunes enfants pour la plupart, ont été infectées au Royaume-Uni par la salmonelle après avoir consommé des oeufs Kinder Surprise produits en Belgique. Plusieurs cas ont également été rapportés ailleurs en Europe comme en Irlande, en France où 21 malades ont été recensés jusqu'à présent mais aussi en Allemagne, en Suède ainsi qu'aux Pays-Bas. Aucun cas mortel n'a été rapporté pour l'instant en Grande-Bretagne ni ailleurs mais la plupart des cas d'infection concernent des enfants de moins de 5 ans. En France, l'âge médian des malades est de 4 ans. Une centaine de cas auraient été recensés jusqu'à présent sur le continent.