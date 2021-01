L’Horeca est à l’arrêt depuis des mois et la perspective d’une ouverture n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais du coup, que font les contrôleurs de l’Afsca, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire ? “La protection de la sécurité des citoyens en général et de la sécurité alimentaire demeurent des missions essentielles. C’est donc dans ce cadre que l’Afsca continue d’effectuer des contrôles. L’Agence tient évidemment compte de la difficulté dans laquelle chacun peut se trouver”, répond la porte-parole de l’Agence qui a toutefois, crise sanitaire oblige, adapté ses missions.

“Le plan de contrôle de l’Afsca a été adapté et les endroits où se trouvent des personnes à risques comme les maisons de repos, les hôpitaux, etc ne sont plus visités, sauf en cas de nécessité évidemment”.

En ce qui concerne les contrôles dans l’Horeca, la liste des points à inspecter a également été modifiée en raison de la situation actuelle. “Une liste de contrôles adaptée est temporairement utilisée. Les collaborateurs de l’Afsca se concentrent principalement sur les aspects de la sécurité alimentaire, le contrôle des documents est limité. L’objectif de cette check-list light est de limiter autant que possible la durée du contrôle sur place”, poursuit Stéphanie Maquoi. La porte-parole ajoute qu’outre les contrôles dans les restaurants et les commerces, les autres missions de l’Afsca se poursuivent normalement comme les contrôles à l’importation, les certificats à l’exportation, la gestion des maladies animales, etc. “Oui, nos agents sont toujours sur le terrain pour veiller à la protection des consommateurs”, termine-t-elle.