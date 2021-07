"Je veux réformer l’allocation de transition, pose Karine Lalieux (PS), ministre des Pensions. C’est une allocation accordée à ceux qui n’ont pas accès à la pension de survie et qui sont donc de jeunes veufs, et en particulier de jeunes veuves. Être veuf ou veuve si jeune, c’est un drame incommensurable, auquel personne ne s’attend." Pour avoir accès à cette allocation de survie, il faut être âgé de 48 ans. Cet âge passera à 50 ans en 2024, une fois aboutie la réforme datant de la précédente législature et alors portée par l’ex-ministre des Pensions, Alexander De Croo.