À 24 ans, Zakaria vit un enfer : toutes les heur es, sa petite amie s’assure qu’il est bien en vie. "Elle me réveille non-stop pour voir si je respire. Pareil pour mes beaux-parents, ils s’inquiètent en permanence", confie le jeune homme. "C’est normal, nous sommes tous traumatisés par ce qui lui est arrivé", complète son beau-père, Yvan Vanpee. Et pour cause : en janvier dernier, toute la famille a cru Zakaria mort. "C’est ce que les médecins nous ont dit !" s’exclame le beau-papa avant de revenir sur ce qu’il considère comme une terrible erreur médicale, contre laquelle il veut se battre. " Pas tant pour nous mais pour les autres victimes. " La famille vient de se constituer partie civile dans ce dossier. Elle a pris le célèbre pénaliste Dimitri de Béco pour assurer ses intérêts.

(...)