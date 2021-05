La question des examens de fin d’année fait toujours débat.

Nous le savons depuis une semaine, le pouvoir organisateur WBE n’organisera pas d’examens à la fin de l’année. Seuls seront maintenus les brevets et les épreuves certificatives. Pour la plateforme de lutte contre l’échec scolaire, l’ensemble des écoles devrait faire le même choix "de manière à permettre à un maximum d’élèves d’acquérir les savoirs essentiels d’ici la fin de l’année". Dans un courrier, la coupole qui regroupe entre autres la Fapeo, la Ligue des droits de l’enfant, la Ligue des familles et l’Appel pour une école démocratique (Aped) invite les directions à penser "aux élèves et à leurs familles". "Nombre d’entre elles sont proches du burn-out, complètement laminées par l’enseignement à distance qu’elles ont dû mettre en place, avec toutes les difficultés que cela a engendré en matière de coût, de connexions, voire encore d’organisation familiale, de gestion d’ados, d’enfants en décrochage ou en grande difficulté, etc. Ne pas faire d’examens et les remplacer par des apprentissages leur permettra de retrouver un peu de sérénité", indique en effet le document.