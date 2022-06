Le nombre d’apiculteurs enregistrés en Belgique augmente chaque année et a atteint 9.071 personnes en 2021, 326 de plus qu’en 2020. C’est ce qu’il ressort d’un rapport de l’Afsca. Ils n’étaient pourtant que 3.531 en 2013. Un intérêt qui suit la tendance générale qui voit la population belge apprécier de plus en plus le miel issu des petits producteurs locaux.

Parmi les apiculteurs enregistrés auprès de l’Afsca, on note d’ailleurs que le métier d’apiculteur est représenté par 97,5 % d’amateurs contre seulement 2,5 % des professionnels. L’Afsca considère un apiculteur professionnel à partir de 24 ruchers. Mais dans les faits, en moyenne, un apiculteur compte 1,5 rucher et 8,9 colonies d’abeilles.

Si 2022 est prometteuse, après une année 2021 où les récoltes ont été catastrophiques, L’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire alerte toutefois sur le taux de mortalité des abeilles, qui reste important.

(...)