Le 14 décembre dernier, le Ministre-Président Elio Di Rupo a été victime d'une violente chute lors d'un déplacement à Mons. Le socialiste a perdu l'équilibre à hauteur de la rue des Sars et s'est fracturé la rotule gauche, entraînant son hospitalisation et une opération d'urgence.



Désormais remis de ses émotions et de retour au travail, l'ancien président du PS a lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux afin de retrouver deux individus qui l'ont aidé lors de ce triste épisode.

"Alors que j’étais allongé, deux personnes se sont arrêtées et sont restées à mes côtés jusqu’à l’arrivée des secours", détaille Elio Di Rupo sur Facebook. "Si ces personnes se trouvent dans mes abonnés ou si vous les connaissez, je vous serais grandement reconnaissant de me le signaler. Je voudrais vraiment les remercier pour leur soutien précieux !", lance-t-il encore.

La magie des réseaux sociaux va-t-elle opérer pour le Ministre-Président wallon? La publication a en tout cas récolté de nombreux commentaires et partages.