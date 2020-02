Alors que Bart De Wever et Theo Francken appellent à former un "front flamand", le vocabulaire employé provoque quelques réactions.

La présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten n'a pas été charmée lundi matin par les paroles des deux nationalistes flamands appelant à la formation d'un "front flamand" face aux "ukases" du PS. "Former un front, c'est du vocabulaire guerrier. L'Open Vld ne s'inscrit pas là-dedans", a-t-elle réagi via Twitter. L'Open Vld était justement visé, entre autres, par les paroles du président des nationalistes flamands. Le parti libéral flamand a déjà "plié", estime l'Anversois, qui appelle au contraire les formations du Nord à se serrer les coudes pour éviter un gouvernement "de gauche". Les partenaires de la N-VA au gouvernement flamand sont bien sûr ses cibles: le CD&V et l'Open Vld, qui "trahiraient" leurs engagements de l'accord de gouvernement flamand s'ils montaient dans un exécutif fédéral avec les socialistes, menace encore Bart De Wever.

Gwendolyn Rutten ne se dit pas impressionnée. "Nous choisissons la collaboration. Pas contre les autres, mais pour une meilleure Belgique, en alliance avec le MR", ajoute-t-elle.



Le président du CD&V Joachim Coens n'est lui aussi pas enthousiasmé par l'idée d'un "front" flamand, mais tient à mettre en garde le PS: "s'ils continuent de rendre impossible une majorité côté flamand, c'est un gros problème". Le CD&V s'est penché lundi en bureau de parti sur la délicate situation politique au fédéral, après la démission de Koen Geens vendredi en tant que chargé de mission royale. "Malgré le langage du PS et notre déception, je préfère ne pas parler de 'fronts' ou utiliser du vocabulaire guerrier", a indiqué Joachim Coens lundi à l'issue du bureau de son parti. "Nous avons fait de notre mieux pour chercher une majorité stable avec une majorité des deux côtés de la frontière linguistique".

Du côté des partis francophones, les propos de De Wever provoquent également des réactions. Gilles Vanden Burre, député fédéral Ecolo, a lui aussi dénoncé sur Twitter le vocabulaire guerrier utilisé lorsque le sujet communautaire est abordé. "Des réformes sont nécessaires mais l'autre communauté n'est pas un ennemi mais un partenaire", souligne-t-il.

C'est ce que souligne aussi Jamal Ikazban, chef de groupe PS au Parlement francophone bruxellois : "Le PS préfère construire des ponts afin de garantir l'avenir et l'unité de la Belgique".

De son côté, le président du PS a dénoncé les propos tenus par les nationalistes. "Je ne suis pas surpris par l'attitude de monsieur De Wever. Le but de la N-VA est toujours d'essayer de former des fronts et de diviser les Belges, a réagi Paul Magnette, à la sortie du bureau de parti du PS. On ne va jamais se laisser entraîner sur cette pente-là. Si on a dit non à la N-VA, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on sait très bien ce que cherche la N-VA: former des fronts et diviser le pays"