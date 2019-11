"Il est urgent de prendre ses responsabilités", a lancé Charles Michel sur les ondes de La Première ce lundi 4 novembre. Le libéral n'a pas caché son désarroi face au manque d'entrain du PS et de la N-VA de s'allier. "Le PS et la N-VA ont chacun perdu les élections mais ils restent les premiers partis dans leur région", a estimé le président élu du Conseil européen. Selon lui, il est plus que temps que les deux premières formations du pays trouvent une solution et respectent le signal des électeurs comme d'autres partis l'ont fait." S'accrocher à son programme électoral, c'est facile, mais c'est faire preuve d'un manque de courage", a ajouté le libéral.

Quant à la possible organisation d'élections anticipées, Charles Michel ne s'en réjouit pas. "On aura juste pris le risque d'encore un peu plus appauvrir et déforcer le pays", a regretté l'ancien Premier ministre à La Première.

Mais ce dernier ne partage pas les inquiétudes d'Ahmed Laaouej (PS) au sujet du budget fédéral. "Comme d'habitude, il dit n'importe quoi", s'est emporté celui qui est encore pour quelques jours président du MR.

Enfin, Charles Michel a balayé l'idée d'un gouvernement de technocrates évoquée par Joachim Coens (CD&V) ce samedi 4 octobre. "À quoi ça sert de voter alors?", s'est interrogé le Président élu du Conseil européen.