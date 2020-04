En plus du système de testing de masse et des tests sérologiques pour limiter l'ampleur de la pandémie, le fondateur du laboratoire Nutergia s'étonne qu'aucun professeur ne parle pour le moment du dosage de zinc dans le sang comme méthode préventive de dépistage de personnes à risques. "Et c'est cette même population carencée qui est durement frappée par le virus".

Après avoir travaillé plus de 20 ans sur le rôle et les bienfaits du zinc, Claude Lagarde, Docteur en Pharmacie, biologiste médical et fondateur du laboratoire Nutergia, s'étonne fortement que depuis le début de la crise que nous traversons, aucun spécialiste médical ne parle du zinc. Alors qu'il joue pourtant un rôle protecteur majeur et qu'il booste nos défenses immunitaires. Selon lui, la carence en zinc est la cause des complications que l'on observe actuellement sur les patients infectés. Les personnes non carencées auraient donc très peu de risques de développer une forme sévère de la maladie liée au coronavirus.

Et pour cause, la présence du zinc dans la cellule bloque la réplication virale. Le zinc est donc un minéral antiviral précieux. Pour appuyer son propos, Claude Lagarde a réalisé une étude bibliographique mettant en lumière le rôle joué par le zinc sur nos défenses immunitaires. Nous l'avons interviewé pour en savoir plus sur ce qu'il qualifie de "plan préventif d'intérêt public" et pourquoi il recommande d'augmenter le zinc dans notre alimentation en cette période pandémique.