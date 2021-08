Le Prince ne fera, toutefois, pas vacciner ses enfants avant la rentrée scolaire.

C’était il y a un an, le 6 mai 2020, en pleine première vague de Covid. La Belgique est à l’arrêt depuis un mois et demi. Les sorties à plus d’une personne ne sont pas autorisées. Les magasins non essentiels n’ont pas encore rouvert. Le Conseil national de sécurité s’apprête à autoriser, pour la première fois, l’ouverture d’une "bulle de quatre" pour permettre aux familles de se retrouver le temps de la fête des Mères.

Toute la Belgique souffre de cette situation, et la famille royale ne fait pas exception. Interrogé dans la presse, le prince Laurent déclare ce jour-là que lui et sa famille suivent scrupuleusement les avis des experts.Une attitude prudente qui ne les protégera, malheureusement, pas entièrement. Car malgré ces précautionsavoue le prince Laurent. Le lendemain, on apprenait que c’était la princesse Claire qui était touchée par le virus, alors qu’elle a été touchée quelques mois plus tôt par une maladie grave et que son système immunitaire est affaibli...