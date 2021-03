Problème, "les données sur les sources d’infection sont très incomplètes en Belgique. Parmi les cas détectés, on n’arrive pas à identifier la source d’infection dans la moitié des cas".

Le Portugal a opté pour un confinement strict, qui lui a permis de reprendre le contrôle de la situation. Le pays comptabilisait pas moins de 16.000 contaminations par jour et 300 décès quotidiens à la fin du mois de janvier et aujourd'hui, on recense 467 contaminations quotidiennes (en moyenne).

Face à la hausse des chiffres en Belgique , autant sur le plan des contaminations que des hospitalisations, de nombreux expert se montrent en faveur d'un lockdown court et strict, qui constituerait bel et bien une manière efficace de faire baisser les courbes. C'est le cas de Jean-Christophe Renauld, immunologue et prorecteur à la recherche de l’UCLouvain.

Comment expliquer qu'il existe autant de variants au Covid-19 ? Doit-on s'attendre à de nouvelles et nombreuses mutations dans les semaines/mois à venir ?