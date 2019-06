Le conseil communal d'Ostende a décidé de fermer l'Aquarium de la mer du Nord avec effet immédiat pour des travaux urgents de rénovation, a-t-on appris vendredi.

D'après un audit, les installations techniques ne sont plus aux normes et l'état du bâtiment ne permet plus de l'exploiter.

L'Aquarium de la mer du Nord, une attraction touristique de la station balnéaire, compte une soixantaine d'animaux marins vivants, abrités dans 13 aquariums.