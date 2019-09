Ecolo a obtenu l’aval de ses militants pour valider les coalitions.

La mise en place du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a connu son atterrissage final ce jeudi soir.

C’est à Namur, alors que débutaient les fêtes de Wallonie au cœur de la capitale régionale, que les militants devaient valider l’entrée en gouvernement de leur parti.

Le congrès du PS, réuni à l’Acinapolis de Jambes, et celui du MR, réuni à Namur Expo, à Namur, ont validé à une quasi-unanimité la participation de leur parti aux majorités wallonnes et à la Fédération. La décision est tombée peu après 19 h, et les regards se sont alors tournés vers l’Université de Namur où se réunissait l’assemblée générale d’Ecolo. Les militants ont validé à une large majorité l’entrée en coalition, sur le coup de 23h, dans un tonnerre d’applaudissements qui ponctuait l’annonce des résultats par Patrick Dupriez. Les gouvernements arc-en-ciel, en Wallonie et à la Fédération, sont enfin sur les rails.

Un soulagement pour Jean-Marc Nollet, architecte de l’accord : ce type d’événements n’est jamais une formalité chez Ecolo. Les débats ont débuté à 19 h 30 avant de connaître le premier moment fort lorsque Stéphane Hazée, chef de file wallon et véritable poids lourd du parti, a annoncé sa décision de ne pas devenir ministre.

Une nouvelle qui a provoqué une certaine émotion dans l’assemblée et chez Jean-Marc Nollet en particulier. Stéphane Hazee s’est dit épuisé par des années à 200 % d’implication dans l’opposition. Il fait mention, selon des militants écolos, de la date du “15 mai” dans son discours. Il s’agit de la date du tract bruxellois jugé communautariste.

Dans la foulée de ce premier round, les militants ont marqué une pause avant la seconde assemblée générale de la soirée. Objectif : décider du casting des ministres. Une opération qui semblait partie pour durer une bonne partie de la nuit. Le PS n’a pas attendu pour divulguer le nom de ses ministres. La nouvelle est tombée peu avant minuit. Sans surprise, c’est Elio Di Rupo, président du PS, qui occupera lui-même le poste de ministre-Président wallon pour la troisième fois. Pour siéger à ses côtés dans l’exécutif, il a choisi la Liégeoise Christie Morreale (Vice-Présidente, Ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances) , et le Rochefortois Pierre-Yves Dermagne (Ministre des Pouvoirs locaux et du Logement). Les ministres MR wallons n’avaient pas encore été annoncés à l’heure d’écrire ces lignes. Il s’agira, sauf retournement de dernière minute, de Willy Borsus (économie, agriculture, recherche et développement), et de Valérie De Bue (tourisme et patrimoine). Jean-Luc Crucke (MR) a été confirmé en tant que ministre du budget et des aéroports.

Willy Borsus, que tout le monde attendait comme candidat archi-favori à la présidence du MR, a donc décliné la proposition de Charles Michel de se présenter pour lui succéder. Ce dernier risque de voir son contrôle sur le MR s’amenuiser.

Le casting Ecolo n’avait pas encore été validé par les militants hier soir. Céline Tellier , directrice d’Interenvironement issue donc de la société civile, a été élue par les militants au ministre de l’Environement.

Manu Disabato et Philippe Henry étaient en lice pour le poste de vice-président wallon,essentiel pour Ecolo et attendaient le verdict des militants. Les militants ont dû aller au vote pour les départager.

C'est Philippe Henry ( e vice-président wallon, en charge du portefeuille de la Mobilité) qui a obtenu le poste ministre au terme d'un second tour où il était seul en lice.

Bénédicte Linard a quant à elle obtenu le portefeuille de la petite enfance, de la culture et des médias à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les co-présidents, Jean-Marc Nollet et Zakia Khattabi, n'ont en revanche pas proposé le nom de Jean-Michel Javaux, pourtant pressenti pour entrer au gouvernement.

La tête de la Fédération Wallonie-Bruxelles revient au MR. C’est Pierre-Yves Jeholet, ministre wallon de l’Economie sortant, qui a été confirmer pour occuper le poste, dont Elio Di Rupo avait dans un premier temps annoncé qu'il reviendrait au PS. La nouvelle lui a été annoncée dans le soirée. Le parti socialiste, justement, a désigné a désigné Frédéric Daerden et la Bruxelloise Caroline Désir (enseignement obligatoire). Les noms de la seconde ministre MR n’étaient pas encore connus, même si le nom de Valentine Delwart a été cité, tout comme Françoise Schepmans, mais sans confirmation.