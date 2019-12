Le Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité dénonce des actions “inutiles et potentiellement traumatisantes”

Mars 2018 au collège Saint Gertrude de Nivelles, une centaine de soldats encagoulés s’immiscent dans les bâtiments. Dans une mise en scène spectaculaire, ils simulent des tirs et libèrent deux (faux) otages sous les yeux des élèves et des enseignants, avant de reparti en hélicoptère. La scène se déroule en pleine semaine lors d'une journée normale.