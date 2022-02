Si l’Otan active sa force de déploiement rapide, 500 militaires belges pourraient être envoyés sur place mais les pénuries de personnel menacent le bon fonctionnement.

Depuis des mois, les tensions n’ont cessé d’augmenter autour de l’Ukraine. L’Otan a donc demandé à ses membres une disponibilité accrue pour sa Force de réaction rapide (la Very High Readiness Joint Taskforce - VJTF) et pour des troupes supplémentaires qui seraient capables d’exécuter un déploiement rapide en Europe de l’Est. Tous les pays membres ont ainsi proposé des engagements dans le cadre de ces différentes forces qui peuvent éventuellement être déployées (sur décision de l’Otan avec l’aval politique du Conseil de l’Atlantique Nord) en cas d’escalade. Dans cette optique, la Belgique met à disposition de cette VJTF un détachement (environ 300 militaires), ainsi que des F16 et un navire. "Donc au total quelque 500 militaires tout compris, rapporte la Défense. Nous portons une attention toute particulière à l’état de préparation de ces militaires et de leur équipement. Ils sont prêts à intervenir et ont suivi et réussi les procédures d’évaluation de l’Otan. Ils seront déployés uniquement en cas d’activation de la VJTF, sur décision du Conseil de l’Atlantique Nord et des États membres."