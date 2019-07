D’ici 2024, 11.400 militaires de l’armée belge prendront leur retraite. L'armée va donc perdre 41% de son personnel au cours des cinq prochaines années. C'est ce qu'il ressort des chiffres internes de la Défense dévoilés par la VRT.

Afin de faire face à ce dégonflement et de maintenir le nombre souhaité de 25.000 militaires, l’armée se voit obligée de recruter 13.400 militaires d’ici 2024. Ceci signifie qu’elle doit engager 2000 personnes chaque année pendant cinq ans ; une tâche quasiment impossible vu le profil souhaité.

Le type de recrues cherchée par l’armée est pratiquement identique à ceux des services de sécurité comme la police, les autorités douanières et la protection civile. Toutes ces organisations sont désespérément à la recherche de candidats jeunes et motivés. Mercredi dernier, lors de la conférence de presse sur le programme du défilé de la fête nationale ce dimanche, cela s'est clairement fait ressentir. L’espoir que le défilé inspirera un grand nombre de jeunes à entrer dans une des branches représentées était le fil rouge de la présentation.

Pourtant, engager tant de personnes dans un si court délai requiert beaucoup de moyens. La formation des recrues coûte de l’argent, du temps et de l’expérience. Ce dernier point sera un obstacle important à surmonter étant donné que la plupart des militaires les plus expérimentés ne seront plus actifs dans les prochaines années. En outre, l’armée a fait pas mal d’investissements dans l’infrastructure, les avions de combats, les frégates, des véhicules blindés… La mise en service de ces systèmes exigera du personnel supplémentaire.

Au-delà de ces chiffres, si l’armée parvenait à atteindre son objectif de recrutement, elle restera confronté à d'autres problèmes. Chaque année, des centaines de recrues abandonnent l’armée. Il s’agit surtout de jeunes militaires qui ne restent que pendant quelques mois, avant de quitter leur formation. L’intérêt parmi les jeunes est également en déclin. Tandis qu’il y avait encore 5500 intéressés pour une carrière dans l’armée en 2011, ce nombre a baissé jusqu’à 2300 en 2017. Il est grand temps pour l’armée de redorer son blason.