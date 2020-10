Patron de la composante médicale de l’armée, le général Pierre Neirinckx dévoile les différents renforts qui sont déjà fournis sur le terrain et ceux qui le seront dans les jours à venir.

L’enjeu de la semaine est clair, il est plus qu’urgent de trouver au plus vite des solutions pour augmenter la capacité de prise en charge les malades les plus graves dans nos hôpitaux.

Mais alors comment y arriver ? Pour le moment, on parle de transfert entre les hôpitaux, vers des hôpitaux étrangers, des hospitalisations à domicile mais aussi d’un soutien apporté par l’armée. A ce stade, l’augmentation de la capacité hospitalière se fait dans les hôpitaux existants, au détriment des autres soins. Toutes les solutions doivent donc être étudiées pour continuer à augmenter la capacité sans anéantir les autres activités hospitalières.