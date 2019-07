Le sommet de la Défense est actuellement en contact avec les gouverneurs de province afin d'établir dans chacune d'entre elles un centre de formation pour jeunes recrues.

Les candidats bénéficieraient ainsi d'une formation à proximité de leur domicile, ce qui rendrait le métier plus attrayant. Des plans existent également en vue d'établir par province un point de contact central pour des engagements à l'armée, la police, les pompiers et la douane, rapporte mardi la VRT. "Cela n'a aucun sens de demander à un jeune d'effectuer chaque jour 200 kilomètres pour suivre une formation", commente le ministre de la Défense Didier Reynders. "Il faut pouvoir avoir une décentralisation, certainement au cours de la première année de formation. Et il doit être possible de, par exemple, débuter à la Défense, pour ensuite travailler à la police, chez les pompiers, ou inversement", a-t-il ajouté.

Il va falloir attirer 10.000 nouvelles recrues durant les cinq prochaines années afin de compenser les départs à la retraite. C'est la raison pour laquelle la Défense tente de rendre le métier plus attrayant.

Le principal syndicat militaire, le SLFP Défense, réagit positivement au plan de décentralisation de la formation. "En ce qui nous concerne, il s'agit d'une très bonne initiative", a commenté Boris Morenville, président de l'organisation. "Nous devons être plus attractifs. Une de nos propositions est la régionalisation. Si les gens peuvent se former et travailler plus près de chez eux, c'est un gage de stabilité et ils pourront rester au sein de l'armée", a-t-il précisé.