Ce vendredi, le Comité de concertation a décidé de lever la plupart des restrictions sanitaires en faisant passer le baromètre corona au jaune dès le 7 mars. L'arrêté royal actant la décision a été publié au moniteur belge ce samedi.

A partir de lundi donc, plus d'obligation du port du masque, hormis dans les transports en commun et les établissements de soins de santé. Il reste toutefois recommandé.

Figure aussi la fin du Covid Safe Ticket et des conditions de voyages plus souples à partir du 11 mars. Le formulaire de localisation (PLF) ne devra plus être rempli pour entrer en Belgique, sauf pour les passagers en provenance d’un pays tiers jugé à risque par l’Union européenne.