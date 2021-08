Avec une conséquence en Belgique : de nombreux Français qui ne disposent pas du fameux sésame car ils ne sont pas vaccinés, et qui sont donc potentiellement plus contaminants, traversent la frontière pour aller au resto chez nous. Avec un impact sanitaire en Belgique ? Épidémiologiste à l’UCLouvain, Niko Speybroeck ne l’écarte pas. "Le taux de positivité en France (4,1 %) est supérieur à celui chez nous (3,2 %), le nombre d’hospitalisations y est également supérieur (NdlR : 49 par million d’habitants contre 22 chez nous) et la vaccination y est moins avancée . Ces transferts frontaliers peuvent donc effectivement constituer un risque."

Cela étant, tout dépendra du nombre de personnes sans pass sanitaire français qui franchiront la frontière. "S’ils sont des milliers, le risque peut être important." Et cela peut avoir une conséquence sur le taux de pénétration du virus dans les communes frontalières belges, "ce qui, à terme, pourrait percoler à l’échelle belge dans les prochaines semaines".

Au sein du cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, on dit ne pas s’inquiéter de la situation mais suivre tout de même de près la situation épidémiologique des communes concernées.