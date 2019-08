Pour ceux qui restent cet été à Bruxelles, une excursion hors du commun est possible (elle se mérite) jusqu’au 15 septembre.

On peut visiter le mercredi et le week-end, l’intérieur de l’immense tour de refroidissement de la centrale électrique de Pont Brûlé à Vilvorde, au début de l’autoroute vers Anvers, le long de la Senne.

La tour de 80 m de haut, grande comme une cathédrale de béton est à l’arrêt depuis l’an 2000 et ses pontons de bois commencent à pourrir. Mais elle reste monumentale et à l’intérieur, grâce à une passerelle reconstruite, on est tout petit face à ses immenses parois courbes de béton nu montant jusqu’au ciel pour laisser apparaître le cercle de l'infini bleu.

