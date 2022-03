Il devait être le clou du spectacle lors de l’édition 2021 d’Ostende à l’Ancre, l’incontournable événement des amoureux de la mer et des bateaux. Le 8 avril de l’an dernier, l’Askoy II, le bateau qui a mené Jacques Brel aux Marquises, devait être remis à flot, le jour de l’anniversaire du chanteur. Malheureusement, le regain de pandémie avait contraint les organisateurs à annuler la manifestation dans son entièreté, condamnant l’embarcation à attendre des cieux plus cléments.

Cette fois-ci, c’est dit, ce 8 avril, le ketch va reprendre la mer à Zeebruges et c’est un miracle. Parce que le voilier acheté par Brel en février 1974 revient de très loin. C’est en Nouvelle-Zélande que son épave a été retrouvée en 2008 dans un état qui ne lui laissait que peu de chances d’un jour naviguer à nouveau. C’était sans compter sur la témérité et l’obstination des frères Piet et Staf Wittervrongel, maîtres voiliers de père en fils, chez qui le chanteur avait acheté ses voiles pour son périple sur les mers. Ils ont mis 12 ans pour restaurer le navire… On devrait plutôt écrire "reconstruire" car il ne restait quasiment rien du bateau lorsqu’il a été rapatrié à Zeebruges.

Détail qui ne manque pas d’attirer la curiosité, l’Askoy II a en partie été réparé avec de l’acier provenant des tours jumelles qui se sont effondrées le 11 septembre 2001 à New York. Un morceau de cet acier se trouve à bâbord. Voilà qui ajoute une page à l’histoire de ce voilier qui a connu mille et une vies. Après avoir été vendu par Brel en 1975, l’Askoy II a servi de bateau de pêche avant d’être utilisé par un trafiquant de drogue pour convoyer sa marchandise, puis être acheté par un journaliste néo-zélandais et s’échouer sur une plage à la suite d’une tempête.