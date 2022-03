L'astronome et astrophysicien Michaël Gillon élu "Wallon de l'année 2021" Belgique Belga Le jury a salué sa conception des réseaux de télescopes robotiques Trappist et Speculoos ainsi que sa découverte d'un nouveau système planétaire. © GUILLAUME JC

Le Liégeois Michaël Gillon, astronome et astrophysicien maître des recherches FNRS à l'Université de Liège, a reçu mercredi à Namur le prix du "Wallon de l'année 2021", organisé par l'Institut Destrée. Le jury, présidé par Jacques Lanotte, a salué sa conception des réseaux de télescopes robotiques Trappist et Speculoos ainsi que sa découverte d'un nouveau système planétaire. "Une oeuvre originale et innovante, qui inaugure un nouveau domaine de l'astronomie et qui illustre la contribution importante de la recherche astrophysique wallonne à l'échelle internationale", souligne encore l'Institut Destrée.