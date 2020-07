La mise en place de l’attestation électronique est un exemple révélateur de la digitalisation des soins de santé, et plus largement de la société. En effet, depuis le 2 janvier 2018, les bénéficiaires de soins de santé n’ont plus besoin de remettre leur attestation médicale directement à leur mutualité. Pour rappel, l’e-attest fait partie du plan e-santé lancé par la ministre déférale de la Santé Maggie de Block et ses collègues régionaux et communautaires au début de la législature écoulée.

(...)