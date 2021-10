Voici donc le début du mois d’octobre, avec le vrai début de l’automne qui s’annonce dans le ciel. Après un beau mois de septembre qui aura permis d’estomper un minimum la frustration de l’été, l’automne s’invite dans nos vies, et c’est normal. " Le mois de septembre était assez remarquable en termes de températures et d’ensoleillement, note Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Nous avons atteint une température moyenne de 17 degrés (chiffres arrêtés au 28 septembre, NdlR), contre 15,2 en moyenne. La température maximale moyenne était de 21,6 degrés au lieu de 19,5 degrés, et la température minimale moyenne était de 12,6 degrés contre 11,3 degrés. "

Une douceur qui n’a rien d’exceptionnel pour autant et qui ne bat pas les records établis. " Ce qui est tout de même assez rare, c’est de constater qu’on arrive autour de 190 heures d’ensoleillement pour le mois de septembre, alors qu’on n’en avait eu que 140 en août. Cela montre bien à quel point août était maussade, car il faut compter en plus de cela que les jours raccourcissent. En ce qui concerne les précipitations, on arrive à environ 30 millimètres à Uccle, contre 65,3 en temps normal. Nous n’avons d’ailleurs connu que 7 jours de pluie, alors que la moyenne se situe autour de 14 jours en septembre."



(...)