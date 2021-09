L’automne débute, mais on va encore profiter des beaux jours ! Belgique Van Hoof Thibaut © BELGA

Cette semaine s’annonce douce et ensoleillée, avant une légère chute des températures.



Voici donc le 21 septembre et le début de l’automne astronomique. Si la date et l’heure exacte peuvent varier d’année en année en fonction de la course du soleil (ce sera le 22 septembre à 21 h 21, NdlR), c’est bien ce mardi qu’une nouvelle saison commence officiellement. Fini aussi le conflit avec la saison météorologique qui a déjà débuté depuis le 1er du mois. Mais finalement, peu importent les dates. C’est plutôt la météo qui nous attend qui nous intéresse. Et pour les jours à venir, la douceur et le soleil ne vont pas disparaître d’un coup de baguette magique. "Nous allons encore vivre de belles journées d’ici la fin de la semaine, avant un fléchissement des températures pour le début de la semaine prochaine, avance Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Cependant, il ne faut rien attendre d’exceptionnel puisqu’on va descendre autour des 14, 15 ou 16 degrés et qu’on n’attend pas beaucoup de pluie."



(...)