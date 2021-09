Theo Francken définit la coalition Vivaldi comme "la partition parfaite pour la fin de la Belgique".

Alexander De Croo est loin de ces considérations quand il prête serment le 1er octobre 2020, citant le basketteur Michael Jordan. "Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d’équipe permet de gagner les championnats". C’est que ce gouvernement se compose de 7 partis et 4 familles politiques. La nouvelle équipe, par ailleurs, est très largement inexpérimentée, ce qui ne facilite pas le démarrage. "Rapidement, il y a eu des prises de positions de certains présidents qui n’apportaient pas toujours la stabilité. Le premier épisode a été le casting ministériel de Georges-Louis Bouchez, qui a généré une crise au MR. Et puis, en dehors des personnes, quand vous avez 7 partis, ce n’est pas facile", explique Pascal Delwit, politologue à l’ULB. "En octobre, la Vivaldi arrive dans une forme de décomposition du gouvernement Wilmès, du moins de la formule de soutien extérieur de l’opposition. De juin à septembre, la gestion sanitaire n’a pas été optimale. Durant les six premiers mois, il n’y a pas eu à proprement parler d’évènement marquant au niveau politique : tout est alors centré sur l’aplatissement de la courbe des admissions en hôpital et l’articulation de l’aide aux secteurs en difficulté."



