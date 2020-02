L'autoroute E40 en direction de la France est complètement fermée à la circulation à hauteur d'Adinkerke, indique le Centre flamand de gestion du trafic.

On ignore pour l'instant la durée des perturbations. L'accident s'est produit jeudi après-midi aux alentours de 14h00 quand deux camions, dont un avec une citerne, sont entrés en collision peu avant la frontière française. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore établies mais l'autoroute E40 est complètement fermée à la ciruclation en direction de la France. Les travaux d'évacuations des véhicules accidentés prendront également du temps.

L'ensemble du trafic doit quitter l'autoroute à Adinkerke et emprunter la N39 en direction de la France. Des ralentissements sont aussi à prévoir sur cet itinéraire de déviation. Au départ de Bruxelles, il est conseillé d'emprunter la E429 en direction de Tournai. Les automobilistes en provenance de Gand et qui désirent se rendre à Dunkerque sont invités à passer par Courtrai et Lille.