C’est l’histoire d’un avion. Celui de la discorde entre les deux plus grands aéroports de notre pays. En choisissant de décoller depuis Charleroi avec un avion lituanien pour cet Euro 2020, la fédération belge de football a déterré – bien malgré elle – la hache de guerre entre Zaventem et Charleroi. Pour Charleroi, ces “bâtons dans les roues” ne viennent pas de nulle part : les Diables rouges ont l’habitude de décoller depuis l’aéroport de Bruxelles avec un avion de Brussels Airlines à leurs couleurs, le Trident et l’annonce de ce revirement a fait des vagues à Zaventem. “Je m’attendais à de l’amertume, mais pas à ça, explique Philippe Verdonck le patron de l’aéroport wallon. Cela n’a pas joué proprement.”