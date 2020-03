L'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) appelle dimanche les citoyens wallons à conduire de façon responsable, rappelant que les services de secours de première ligne sont bien assez occupés par la crise du coronavirus.

Dans le contexte actuel, pour les quelques déplacements indispensables qui sont encore pratiqués, la circulation est fluide. En effet, le trafic a diminué de près de 97%, selon les chiffres communiqués par Coyote. La tentation de rouler plus vite est donc grandissante.

Mais l'AWSR rappelle, s'il en est besoin, que les services médicaux, dont le rôle est primordial en cas d'accident de la route, sont actuellement surchargés et croulent sous le nombre de patients atteints du coronavirus. "En ces périodes où l'on attend de chacun l'adoption d'un comportement responsable, il a paru judicieux, dans la démarche citoyenne de l'AWSR, de rappeler la précieuse contribution de chacun à des vies préservées et ce, aussi sur les routes", souligne l'Agence wallonne, qui lance une campagne de sensibilisation en installant 300 affiches sur les autoroutes et grands axes régionaux, pour une durée de deux mois.

"Face au confinement, nous n'avons qu'un message: 'Restez chez vous'. Et si vous devez vous déplacer, faites-le de la manière la plus sûre qui soit", conclut l'agence.