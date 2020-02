En France, 70 nouveaux établissements de santé seront en mesure d’accueillir d’éventuels malades.

De plus, l’État prévoit une commande massive de plusieurs dizaines de millions de masques de protection. Il ne s’agit pas de masques dits "chirurgicaux" que l’on voit un peu partout dans la rue, mais des masques FFP2 destinés aux professionnels et qui ne sont efficaces que pendant trois heures. Alors quid de la Belgique ? "Une commande de masques de protection, de type FFP2, est en discussion. Mais c’est plus pour faire une réserve. Nous tenons à rappeler que nous ne sommes toujours pas en situation d’épidémie chez nous. Donc, il faut rester calme", indique le SPF Santé. L.J.