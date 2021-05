Lundi, les élèves de troisième secondaire et plus ont (enfin) repris les cours en présentiel à temps plein après des mois d’hybridation. Finis les cours par caméra interposée, tous sont supposés être de retour en chair et en os pour les sept semaines qui les séparent des vacances scolaires. Si cette rentrée était souhaitée aussi bien par les enseignants et les élèves que par leurs parents, la transition entre l’enseignement hybride et le 100 % présentiel ne sera pas forcément aisée. Les associations actives dans le domaine de la pédagogique sont formelles : il faudra prendre le temps de renouer le dialogue avec les élèves et tenir compte des dégâts causés par la crise.