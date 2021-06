Ce samedi, une véritable tragédie a eu lieu en Flandre-Orientale. David s'est noyé dans l'étang d'un café à Erpe-Mere. L'enfant de huit ans a probablement envoyé son ballon dans l'eau et a tenté de le récupérer. Pendant la nuit, son corps inanimé a malheureusement été retrouvé au fond de l'étang.

Ce lundi, les enseignants et surveillants de l'école primaire spécialisée BSBO De Horizon, à Alost, ont dû informer les élèves de ce tragique accident. Sur la page Facebook de l'école, la direction a tenu à soutenir les élèves et les parents après ce drame. "Nous avons appris que notre souriant David est décédé dans un tragique accident. Nous n'avons pas de mots pour décrire la situation. Les mots nous manquent. Mais nous restons présents pour nos élèves et nous restons unis les uns aux autres. Nos pensées sont dirigées vers la famille et les parents."





Les funérailles de David auront lieu ce samedi 19 juin à Alost en l'église orthodoxe du Saint-Apôtre Andreas.